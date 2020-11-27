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Samsunspor ve Tuzlaspor, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya

TFF 1. Lig'in 11. haftasında ligin yeni ekiplerinden Tuzlaspor, Samsunspor karşısına çıkacak. İki takım arasında oynanacak bu mücadele, tarihte bir ilk olacak.

Samsunspor ve Tuzlaspor, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya

Ligde 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Samsunspor ile 2 maçtır galip gelemeyen Tuzlaspor kozlarını Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda paylaşacaklar. Geride kalan 10 haftada Samsunspor 17 puan toplarken, Tuzlaspor ise 9 maçta 18 puan toplamayı başardı.

Samsunspor 10 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 13 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde 9 gol gördü. Bu karşılaşmalarda 17 puan toplayan Samsunspor'un 4 averajı bulunuyor. Evinde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan Samsunspor, diğer 2 maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Samsunspor ve Tuzlaspor, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya

Tuzlaspor ise 9 karşılaşmada 5 galibiyet 3 berberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 17 gol atan Tuzlaspor, kendi kalesinde ise 14 gol gördü. Bu karşılaşmalarda 18 puan toplayan Tuzlaspor'un 3 averajı bulunuyor. Deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Tuzlaspor, deplasmanda mağlubiyet yüzü görmedi.

Pazar günü saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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