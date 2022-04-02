Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 30.hafta oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Samsunspor ile Bandırmaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı izlemek veya takip etmek isteyenler için Samsunspor–Bandırmaspor maçı canlı izle | Samsunspor–Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

SAMSUNSPOR–BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Samsunspor ile Bandırmaspor arasındaki maç, 02 Nisan 2022 Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda 20.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Emre Çelimli ve Kağan Çalışır yapacak.

SAMSUNSPOR–BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

SAMSUNSPOR–BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Samsunspor ile Bandırmaspor arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR–BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ