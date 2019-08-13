SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde Kurban Bayramı'nın 3. günü bayramlaşma töreni düzenledi. Başkan İsmail Uyanık ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde yapılan bayramlaşma törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, eski kulüp başkanı Hakkı Tomaç, TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, ASKF Başkanı Şener Aydın ile çok sayıda taraftar katıldı.

Vali Kaymak ve diğer katılımcılar Samsunspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Kaynak: İHA