Samsunspor’da İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde...
Yılport Samsunspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" dedi.
Kaynak: İHA
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