Samsunspor'da teknik direktör İrfan Buz istifa etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör İrfan Buz'un istifa ettiğini bildirdi.

Yılport Samsunspor, teknik direktör İrfan Buz'un Sancaktepe FK beraberliği sonrası istifa ettiğini açıkladı. Kulubün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yılport Samsunspor Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın İrfan Buz, dün oynadığımız Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşması sonrası istifasını Futbol A.Ş.Yönetim Kurulumuza sundu. Yönetim kurulumuz tarafından istifası kabul edilen Sayın İrfan Buz'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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Kaynak: DHA