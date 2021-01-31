Samsunspor'dan kural hatası açıklaması: Maç tekrarı için TFF'ye başvurulacak
TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Ümraniyespor-Samsunspor maçının dakikaları ilginç anlara sebep oldu. Yaşananların ardından Samsunspor, kural hatası yapıldığını belirterek TFF'ye başvuracak.
TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Ümraniyespor - Samsunspor maçının son dakikaları sahalarda ender görülen anlara sebep oldu. 2-2 sonuçlanan karşılaşmanın ardından Samsunspor Kulübü, resmi hesaplarından 'kural hatası' nedeniyle maçın tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurulacağını açıkladı.
Kulübün resmi sayfalarından yaptığı açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz:
Bilgilendirme ℹ️ pic.twitter.com/0D0dZy5KNv— Yılport Samsunspor (@Samsunspor) January 31, 2021
Ümraniyespor - Samsunspor maçının son dakikalarında yaşanan olaylar için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.
Ümraniyespor - Samsunspor maçında sahalarda görülmemiş anlar!