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Samsunspor'dan kural hatası açıklaması: Maç tekrarı için TFF'ye başvurulacak

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Ümraniyespor-Samsunspor maçının dakikaları ilginç anlara sebep oldu. Yaşananların ardından Samsunspor, kural hatası yapıldığını belirterek TFF'ye başvuracak.

Samsunspor'dan kural hatası açıklaması: Maç tekrarı için TFF'ye başvurulacak

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Ümraniyespor - Samsunspor maçının son dakikaları sahalarda ender görülen anlara sebep oldu. 2-2 sonuçlanan karşılaşmanın ardından Samsunspor Kulübü, resmi hesaplarından 'kural hatası' nedeniyle maçın tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurulacağını açıkladı. 

Kulübün resmi sayfalarından yaptığı açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Ümraniyespor - Samsunspor maçının son dakikalarında yaşanan olaylar için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz. 

Ümraniyespor - Samsunspor maçında sahalarda görülmemiş anlar!Ümraniyespor - Samsunspor maçında sahalarda görülmemiş anlar!

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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