Samsunspor'un doğum günü meşalelerle kutlandı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kuruluşunun 54'üncü yıl dönümü nedeniyle taraftarlar, Atakum sahilinde meşale yakarak kulübün doğum gününü kutladı.

Atakum ilçesinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Çobanlı İskelesi'ne geldi. İskelede sahil boyunca yan yana dizilen taraftarlar, takımlarının kuruluş tarihini simgeleyen 1965 meşale yaktı. Saat 21.55'te başlayan ve sahil boyu renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe Yılport Samsunspor Yönetim Kurulu üyeleri Tahsin Raci Kosif, Suat Çakır, Kadir Gürkan, Osman Arslan, Hayri Şen, Haluk Tan, Ayşegül Özkaraduman ve Serdar Bayramkaya da katıldı.

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DHA