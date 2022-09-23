Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! İkinci Ertuğrul Sağlam dönemi başlıyor

Spor Toto 1.Lig'de sezona teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde başlayan Yılport Samsunspor, alınan başarısız sonuçların ardından karşılıklı anlaşarak Bektaş ile yollarını ayırmıştı.

İSMAİL KARTAL'IN İSTEDİĞİ ÜCRET YÜKSEK BULUNDU

Bunun üzerine yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını hızlandıran kırmızı beyazlılar, Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon başarılı bir performans gösteren İsmail Kartal'a teklif götürmüş, Kartal'ın istediği ücret yüksek bulununca bu görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

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ERTUĞRUL SAĞLAM İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Ajans Spor'dan Salim Manav'ın özel haberine göre Samsunpor, teknik direktörlük görevi için eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile anlaşma sağladı.

ERTUĞUL SAĞLAM'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Samsunpor ile anlaştığı haberleri sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Samsunspor ile ilgili çok sayıda mesaj geliyor. Tam anlaşılamayan bir konu var; Son maçın ardından, tribündeki bir kişiye gösterdiğim tepkinin nedeni şahsıma ve aileme küfür etmesiydi. O kişi daha sonra aradı ve helallik istedi. Mesele orada kapandı. Samsunspor’un yeri kişilerden bağımsız olarak bende her zaman farklıdır, hep farklı kalacaktır."

ERTUĞRUL SAĞLAM'IN SAMSUNSPOR DÖNEMİ

Samsunspor'da 2019 - 2021 yılları arasında görev yapan ve 48 maça çıkan Sağlam, 29 galibiyet, 11 beraberlik elde etti, takımı 8 maçtan puansız ayrıldı. Sağlam, maç başına 2.04 puan ortalaması yakaladı.

52 yaşındaki teknik adam Bursaspor ile 2009 - 2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.