Samsun'un İlkadım Belediyesi'nde akılalmaz vurgun: 16 ayda 856 bin lira

Samsun'un İlkadım Belediyesi'nde görevli C.G.'nin, personel maaşlarından kendi zimmetine her ay belli bir miktar para geçirerek 16 ayda, toplamda 856 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. İddialar, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından doğrulanırken C.G. hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Meclis Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, meclis üyeleri tarafından denetim yapmamakla itham edilirken 856 Bin 381 Lira 16 Kuruş lira parayı zimmetine geçiren zanlı personel C.G'nin ise, "2019 Kasım – 2020 tarihleri arasında personel maaşları üzerinden üzerime geçirmiş olduğum 856 Bin 381 Lira 16 Kuruş’un, 150 Bin lirasını iade ettim. Kalanını da aracımın satışından ve emekli ikramiyemden mahsup edilmesi...

"...Çok pişmanım. Tüm personel arkadaşlarımdan ve yöneticilerimden özür dilerim." ifadelerini kullandığı dilekçesini İlkadım Belediyesi Yazı İşleri’ne sunduğu öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

Gerçek Taraf haber sitesinde yer alan bilgilere göre, İlkadım Belediyesi’nde çalışan C.G isimli personelin banka hesap hareketlerinde ki para trafiği, dikkatleri üzerine çekti. C.G’nin Vakıfbank hesabına yüklü miktarda para girişleri, banka müdürünün dikkatini çekince Vakıfbank Müdürü, İlkadım Belediyesi Başkanı Necattin Demirtaş’ı arayarak, C.G’nin hesabında ki para trafiğinin araştırılması konusunda bilgi verdi.

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Geçtiğimiz hafta gündeme gelen olayda, son 11 ayın kayıtları incelenerek bakıldığında, personel C.G.’nin zimmetine tam olarak 856 Bin 381 Lira 16 Kuruş geçirdiği ortaya çıktı.

Zimmete para geçirme olayının belediye içerisinde yayılmasının önüne geçilmek istenmesi sebebiyle personel C.G.'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrinde çalışması için görev yeri değiştirildi.

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Personel C.G’nin zimmetine geçirdiği 856 Bin 381 Lira 16 Kuruş’un sadece 150 Bin lirasını iade etmesiyle geriye kalan 706 Bin 381 Lira 16 Kuruş için personel C.G’nin, İlkadım ilçesinde olan bir evi ve son model cipi olduğu iddia edildi.