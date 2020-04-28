Samsun'un Ovacık Mahallesi’nde karantina uzatıldı

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde karantina süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Vezirköprü ilçesindeki karantina uygulamasının sonlandırıldığı duyuruldu. Açıklamada, "İlçeye bağlı Ovacık Mahallesi'ne uygulanan karantina tedbirleri 30 Nisan tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.

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Kaynak: DHA