Samsun’un Yakakent ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı
IHAAW130012-ASA/10-01-2019 - Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı.
IHAAW130012-ASA/10-01-2019 - Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 4 kişiden 2'si balıkçılar tarafından kurtarıldı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi. 10.01.2019 13:00:12 TSI NNNN
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