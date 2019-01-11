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Samsun’un Yakakent ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı

IHAAW130012-ASA/10-01-2019 - Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı.

Samsun’un Yakakent ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı

IHAAW130012-ASA/10-01-2019 - Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 4 kişiden 2'si balıkçılar tarafından kurtarıldı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi. 10.01.2019 13:00:12 TSI NNNN


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