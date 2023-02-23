Samu Alanko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samu Alanko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samu Alanko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samu Alanko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samu Alanko 16 Mayıs 1998 tarihinde Vaasa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samu Alanko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ANTHONY FINNIGAN T/A PLAYERS yapmaktadır. Samu Alanko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samu Alanko'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Samu Alanko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samu Alanko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samu Alanko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samu Alanko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında VPS

12 Ağustos 2016 yılında FF Jaro

31 Aralık 2016 yılında VPS

2 Ocak 2017 yılında First Vienna FC

24 Temmuz 2017 yılında A. Vienna Res.

10 Temmuz 2018 yılında VPS

1 Ocak 2021 yılında AC Oulu

13 Temmuz 2022 yılında VPS

Samu Alanko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samu Alanko şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Samu Alanko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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