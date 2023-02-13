Samu Castillejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samu Castillejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samu Castillejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samu Castillejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samu Castillejo 18 Ocak 1995 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Castillejo Azuaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samu Castillejo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Samu Castillejo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samu Castillejo'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samu Castillejo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SamuCastillejo

http://www.instagram.com/samucastillejo/

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Samu Castillejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samu Castillejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samu Castillejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samu Castillejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında A. Malagueño

1 Temmuz 2014 yılında Málaga CF

1 Temmuz 2015 yılında Villarreal

17 Ağu 2018 yılında Milan

12 Temmuz 2022 yılında Valencia

Samu Castillejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samu Castillejo şuan Valencia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samu Castillejo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Explanada FS (2004–2006)UD Mortadelo (2006–2007)Málaga CF (2007–2011)

İspanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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