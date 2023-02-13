Samu Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samu Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samu Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samu Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samu Costa 27 Kasım 2000 tarihinde Aveiro şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Almeida Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samu Costa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Samu Costa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samu Costa'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Samu Costa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samucosta6/

Samu Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samu Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Samu Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samu Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Gafanha Sub-15

1 Temmuz 2015 yılında Palmeiras U17

1 Temmuz 2016 yılında Braga U17

1 Temmuz 2017 yılında Braga U19

1 Temmuz 2019 yılında Braga U23

3 Ağu 2020 yılında SC Braga

11 Eylül 2020 yılında UD Almería

30 Haziran 2021 yılında SC Braga

1 Temmuz 2021 yılında UD Almería

Samu Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samu Costa şuan UD Almería takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samu Costa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Beira-Mar (-2013), Grupo Desportivo da Gafanha (2013-2015), Palmeiras FC (2015-2016), SC Beira-Mar (2016)

Portekiz U21 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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