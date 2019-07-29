Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ilk öğrencilerini alacak.

Lisansüstü programlarıyla nitelikli bilim insanı yetiştirme çalışmalarını sürdüren SAMÜ altı bilim dalında yüksek lisans öğrencisi alacak. SAMÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde açılan Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı, Coğrafya Anabilim Dalı, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Uçak ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı ve Tarih Anabilim Dalı tezli programları ile Uluslararası Ticaret tezsiz programı ile lisansüstü eğitime başlamış olacak.

"Lisansüstü eğitim programları ile hedeflere ulaşılabilecek"

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Üniversitesinin farklı bilim dallarında programların açılması için nitelikli öğretim üyeleri ile akademik kadroyu güçlendirdiklerini söyledi.

Henüz bir yılını tamamlamış bir üniversite olarak altı bilim dalında lisansüstü öğrenci alımına başlanmasıyla birlikte, üniversitenin eğitimdeki gücünün artacağını ve çeşitliliğinin zenginleşeceğini ifade eden Rektör Aydın, "Nitelikli eğitim ve araştırmalar ile nitelikli bir toplumun oluşması ve Türkiye'nin gününe ve geleceğine katma değer sağlama vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akademik kariyer hedefi olan, ülkemizin bilimsel kapasitesinin gelişmesine katkı vermek, aynı zamanda bilimsel düzeyde yetkinlik kazanmak isteyen özel sektör çalışanları, lisansüstü eğitim programlarımız ile bu hedeflerine ulaşabilecek. En kısa sürede doktora programları ile de öğrenci alımına başlayacağız" dedi.

Lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenciler web adresinden kontenjan ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgileri bulabilecek. Web sitesi şu şekilde:

"http://samsun.edu.tr/lisanustu-ogrenci-alimi/"

Kaynak: İHA