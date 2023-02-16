Samu Saiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samu Saiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samu Saiz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samu Saiz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samu Saiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samu Saiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samu Saiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samu Saiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samu Saiz 22 Ocak 1991 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Saiz Alonso şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samu Saiz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BelestSport yapmaktadır. Samu Saiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sivasspor futbol takımında oynamaktadır. Sivasspor takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samu Saiz'nin Sivasspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samu Saiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Samusaiz

http://www.instagram.com/samuelsaiz10/

Samu Saizboyu ve yaşı kaç

Samu Saiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samu Saiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samu Saiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samu Saiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2010 yılında Real Madrid C

31 Ağu 2010 yılında Sevilla Atl.

30 Haziran 2011 yılında Real Madrid C

17 Ağu 2011 yılında UD Melilla

25 Ocak 2012 yılında Getafe CF B

8 Temmuz 2013 yılında UD Almería B

31 Ocak 2014 yılında Atl. Madrid B

5 Ağu 2015 yılında SD Huesca

13 Temmuz 2017 yılında Leeds

1 Ocak 2019 yılında Getafe

30 Haziran 2019 yılında Leeds

18 Temmuz 2019 yılında Girona FC

28 Ocak 2023 yılında Sivasspor

Samu Saiz kimdir

Samu Saiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samu Saiz şuan Sivasspor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Samu Saiz nereli

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