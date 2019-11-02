SAMÜ Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda

Samsun Üniversitesi(SAMÜ) tarafından tasarlanan projeler, "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda ziyaretçilerden tam not aldı.

Ankara ATO Fuar ve Kongre Merkezinde "Gelecek için Teknolojiler" teması ile Türkiye'de ve dünyada verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak ve teknolojik ürünlerin kitlelere sergilenmesi, ulaştırılması ve verimliliğin hat safhaya çıkarılması amacıyla üretilen ürünlerin sergilendiği Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Samsun Üniversitesine büyük ilgi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank" ın katılımıyla açılan fuarda tasarım ve projeler sergilendi. Açılış sonrası stantları gezen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve protokol üyeleri, SAMÜ'lü akademisyenler ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından Teknofest Roket yarışması alçak irtifa kategorisi için tasarlanan roket, Teknofest İnsansız hava aracı yarışması için tasarlanan insansız hava araçları(İHA) üniversite öğretim üyeleri tarafından yürütülen Robotik Elektrokimyasal işleme konulu TÜBİTAK destekli projeler ve Samsun Üniversitesinin bölümlerinin tanıtıldığı standtı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Protokol üyeleri teknoloji alanında yapmış olduğu başarılı projelerden dolayı tebriklerini ifade ederek proje ekiplerinin başarılarının devamını diledi.

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na Samsun Üniversitesinden, SAMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr Bahattin Kanber ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri katıldı.

Kaynak: İHA