SAMÜ’de Düşünce ve Sanat Merkezi açıldı

Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) "Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM)" açıldı.

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın girişimleri sonucunda üniversite bünyesinde "Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Üniversitesinin kurulduğu günden bugüne yükseköğretimde Samsun'un yüz akı olduğunu, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin çıtasını yükseltmek adına çok çalıştıklarını, Samsun'un yerel aktörleri ile birlikte toplumsal fayda odaklı projeler geliştirmek için de yoğun bir mesai harcadıklarını vurguladı. Rektör Aydın, bu düşünceden hareketle DÜSAM'ı kurarken tefekküre dayalı düşünce geleneğini, modern ve yenilikçi yöntemlerle gelecek kuşaklara aktarmanın öncelikli amaçları olduğunu söyledi. Ulusal ve uluslararası düzeyde, düşünce ve sanat dallarında seminer, sempozyum, çalıştay ve atölyelerin düzenleneceği Merkezde, Üniversitenin sahip olduğu ve üreteceği bilgi birikiminin ilgi duyan herkesle paylaşılması hedefleniyor. Rektör Aydın bu faaliyetlerin başta Rektörlük Merkez Ofisi olmak üzere şehrin çeşitli mekânlarında gerçekleştirileceğini belirterek, "Şehrin kalbi nerede atıyorsa orada tefekkür, orada sanat" ifadesini kullandı.

Rektör Aydın, böylece Türkiye'nin ve dünyanın çok boyutlu fikir ve düşünce mirasının şehrin sakinleriyle paylaşılarak birlikte sahiplenilmesi ve tartışılması ile, yeni düşünsel ve sanatsal eserlere yol açılacağını vurguladı. Rektör Aydın ayrıca, "DÜSAM'ın Samsun'un yerel aktörleri olan belediyeler, sanayiciler ve sivil toplum örgütleri ile yapacağı ortak çalışmalar sayesinde kent merkezindeki canlılığı üretici ve kalıcı bir mekanizmaya dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Merkezde Samsun Üniversitesindeki öğretim elemanlarından kurulu, disiplinlerarası bir kadro ile faaliyet göstereceklerini ifade eden Rektör Aydın, Türkiye'de düşünce ve sanat alanında kendini ispatlamış olan sanatçı, mütefekkir ve akademisyenleri ağırlayacaklarını vurgulayarak bütün Samsunluları DÜSAM tarafından 2020 yılı itibarıyla gerçekleştirilecek faaliyetlere katılmaya davet etti.

Kaynak: İHA