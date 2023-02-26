Samuel Abbey Ashie Quaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Abbey Ashie Quaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Abbey Ashie Quaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Abbey Ashie Quaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Abbey Ashie Quaye 14 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Abbey Ashie Quaye Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A+ Football Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına - tarihinde katılmıştır. Samuel Abbey Ashie Quaye'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Abbey Ashie Quaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Abbey Ashie Quaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Abbey Ashie Quaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Abbey Ashie Quaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Abbey Ashie Quaye şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Samuel Abbey Ashie Quaye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 23 numaralı formasıyla 16 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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