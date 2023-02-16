Samuel Abifade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Abifade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Abifade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Abifade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Abifade 17 Eylül 1999 tarihinde Braunschweig şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Abifade Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Transfers yapmaktadır. Samuel Abifade, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Abifade'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Abifade Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samuelabifade/

Samuel Abifade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Abifade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Abifade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Abifade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Fr. Turner U17

1 Ocak 2016 yılında Braunschw. U17

1 Temmuz 2016 yılında Braunschw. U19

1 Temmuz 2018 yılında E. Braunschweig

30 Ocak 2019 yılında Lupo-Martini

30 Haziran 2019 yılında E. Braunschweig

16 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2021 yılında VfB Lübeck

1 Temmuz 2022 yılında SV Meppen

Samuel Abifade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Abifade şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Heidberger SC Leu 06, FT Braunschweig (-12/2015), Eintracht Braunschweig (01/2016-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.