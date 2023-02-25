Samuel Adegbenro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Adegbenro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Adegbenro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Adegbenro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Adegbenro 3 Aralık 1995 tarihinde Osogbo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Adeniyi Adegbenro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Adegbenro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Samuel Adegbenro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 14 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Adegbenro'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Adegbenro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Adegbenro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Samuel Adegbenro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Adegbenro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Kasım 2012 yılında Kwara United

5 Şubat 2015 yılında Viking FK

15 Ağustos 2017 yılında Rosenborg

13 Ocak 2021 yılında Norrköping

14 Nisan 2022 yılında BJ Guoan

Samuel Adegbenro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Adegbenro şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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