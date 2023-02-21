Samuel Adeniyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Adeniyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Adeniyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Adeniyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Adeniyi 2 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Аденийи Самуэль Антони şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Adeniyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Adeniyi'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samuel Adeniyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Adeniyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Adeniyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Adeniyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Dinamo M II

30 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Strogino II

21 Şubat 2022 yılında Veles Moskova

Samuel Adeniyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Adeniyi şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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