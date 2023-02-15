Samuel Adrian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Adrian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Adrian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Adrian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Adrian 2 Mart 1998 tarihinde Blentarp şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Osvald Wilhelm Adrian şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Adrian Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Samuel Adrian, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Adrian'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Adrian Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sammeadrian/

Samuel Adrian Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Adrian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Adrian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Adrian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Malmö U19

13 Nisan 2017 yılında Malmö U21

25 Mayıs 2018 yılında Malmö FF

18 Temmuz 2019 yılında Kalmar FF

30 Kasım 2019 yılında Malmö FF

20 Ocak 2021 yılında Falkenberg

30 Kasım 2021 yılında Malmö FF

7 Ağu 2022 yılında J-Södra IF

30 Kasım 2022 yılında Malmö FF

8 Ocak 2023 yılında J-Södra IF

Samuel Adrian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Adrian şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Adrian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Blentarps BK, Malmö FF (-2017)

İsveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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