Samuel Akere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Akere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Akere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Akere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Akere 16 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Akere Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Akere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına 4 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Akere'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Akere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Akere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Akere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Akere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Aralık 2021 yılında FDC Vista

4 Mayıs 2022 yılında Botev II

Samuel Akere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Akere şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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