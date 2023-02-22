Samuel Akpan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Akpan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Akpan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Akpan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Akpan 23 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Akpan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Akpan, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Samuel Akpan'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Akpan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Akpan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Dakkada FC
Samuel Akpan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Akpan şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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