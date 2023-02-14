Samuel Alabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Alabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Alabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Alabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Alabi 6 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Alabi Borquaye şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Alabi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Samuel Alabi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 24 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Samuel Alabi'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Alabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Alabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Alabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Alabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Ashdod

24 Eylül 2020 yılında FC Luzern

15 Eylül 2022 yılında FC Ashdod

26 Ocak 2023 yılında FC Luzern

Samuel Alabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Alabi şuan FC Luzern takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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