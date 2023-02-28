Samuel Amadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Amadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Amadi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Amadi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuel Amadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Amadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Amadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Amadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Amadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Amadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Amadi 10 Mart 2003 tarihinde Port Harcourt şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Tochukwu Amadi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Amadi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Amadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 25 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Amadi'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Samuel Amadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Amadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Samuel Amadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Amadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Akwa United

25 Eylül 2022 yılında Cleopatra FC

Samuel Amadi kimdir

Samuel Amadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Amadi şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Samuel Amadi nereli

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