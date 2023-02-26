Samuel Amofa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Amofa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Amofa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Amofa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Amofa 23 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Amofa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Amofa'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Amofa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Amofa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Amofa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Amofa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Liberty Prof.

1 Ekim 2021 yılında Gold Stars FC

Samuel Amofa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Amofa şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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