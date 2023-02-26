Samuel Amoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Amoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Amoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Amoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Amoto 5 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Akwasi Amoto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Amoto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HARUNAS ISMAC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Telefonat Beni Suef futbol takımında oynamaktadır. Telefonat Beni Suef takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Amoto'nin Telefonat Beni Suef ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Amoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Amoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Amoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Amoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Bechem United

1 Haziran 2022 yılında T. Beni Suef

Samuel Amoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Amoto şuan Telefonat Beni Suef takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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