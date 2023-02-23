Samuel Anini Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Anini Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Anini Jr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Anini Jr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Anini Jr 7 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Finlandiya,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Anini Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Anini Jr Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Samuel Anini Jr , Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Anini Jr 'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Anini Jr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Anini Jr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Anini Jr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Anini Jr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Klubi 04

1 Ocak 2022 yılında HJK Helsinki

20 Nisan 2022 yılında AC Oulu

31 Aralık 2022 yılında HJK Helsinki

10 Şubat 2023 yılında IFK Mariehamn

31 Aralık 2023 yılında HJK Helsinki

Samuel Anini Jr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Anini Jr şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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