Samuel Antwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Antwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Antwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Antwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Antwi 5 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Adom Antwi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Antwi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Antwi'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Antwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Antwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Antwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Antwi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında King Faisal

Samuel Antwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Antwi şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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