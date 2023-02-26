Samuel Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Appiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Appiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Appiah 20 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Appiah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 24 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Appiah'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Appiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Appiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Appiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Appiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2021 yılında Asante Kotoko

Samuel Appiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Appiah şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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