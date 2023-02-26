Samuel Armah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Armah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Armah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Armah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Armah 1 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Armah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Armah'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Armah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Armah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Armah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Armah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2020 yılında KF Skënderbeu

5 Şubat 2021 yılında Inter Allies

14 Ekim 2021 yılında Great Olympics

30 Haziran 2022 yılında Inter Allies

22 Ağustos 2022 yılında Legon Cities FC

Samuel Armah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Armah şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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