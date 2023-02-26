Samuel Arthur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Arthur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Arthur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Arthur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Arthur 12 Ocak 1989 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Arthur Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Arthur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Arthur'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Arthur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Arthur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Arthur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Arthur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında Dreams FC

Samuel Arthur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Arthur şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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