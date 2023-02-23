Samuel Asamoah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Asamoah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Asamoah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Asamoah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Asamoah 23 Mart 1994 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Togo,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Asamoah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Samuel Asamoah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Asamoah'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Asamoah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Asamoah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Samuel Asamoah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Asamoah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında KAS Eupen

16 Temmuz 2015 yılında OH Leuven

30 Haziran 2016 yılında KAS Eupen

1 Temmuz 2016 yılında KAS Eupen U21

19 Temmuz 2017 yılında VV St. Truiden

1 Temmuz 2021 yılında FC U Craiova

Samuel Asamoah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Asamoah şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Samuel Asamoah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Togo takımında 8 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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