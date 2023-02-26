Samuel Attah Kumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Attah Kumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Attah Kumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Attah Kumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Attah Kumi 12 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Attah Kumi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Attah Kumi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Attah Kumi'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Attah Kumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Attah Kumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Attah Kumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Attah Kumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2018 yılında NK Radomlje

19 Şubat 2019 yılında NK Sava Kranj

30 Haziran 2019 yılında NK Radomlje

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ekim 2020 yılında Phar Rangers

8 Eylül 2021 yılında Karela United

Samuel Attah Kumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Attah Kumi şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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