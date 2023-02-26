Samuel Ayitey Okai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Ayitey Okai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Ayitey Okai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Ayitey Okai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Ayitey Okai 5 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Ayitey Okai Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına - tarihinde katılmıştır. Samuel Ayitey Okai'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Ayitey Okai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Ayitey Okai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Ayitey Okai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Ayitey Okai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Ayitey Okai şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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