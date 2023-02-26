Samuel Baah Nuako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Baah Nuako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Baah Nuako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Baah Nuako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Baah Nuako 17 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Baah Nuako Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Samuel Baah Nuako'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Baah Nuako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Baah Nuako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Baah Nuako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Baah Nuako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Baah Nuako şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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