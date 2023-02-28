Samuel Bagin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Bagin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Bagin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Bagin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Bagin 8 Şubat 2004 tarihinde Ilava şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Bagín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Bagin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin U19 futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Bagin'nin AS Trencin U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Bagin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Bagin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Bagin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Bagin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında AS Trencin U19

Samuel Bagin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Bagin şuan AS Trencin U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Samuel Bagin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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