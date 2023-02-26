Samuel Bawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Bawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Bawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Bawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Bawa 12 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Bawa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Samuel Bawa'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Bawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Bawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Bawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Bawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Bawa şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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