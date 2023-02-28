Samuel Belanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Belanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Belanik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Belanik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Belanik 26 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Belaník şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Belanik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Belanik'nin MSK Zilina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Belanik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Belanik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Belanik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Belanik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında MSK Zilina U19

1 Ocak 2022 yılında MSK Zilina B

1 Temmuz 2022 yılında MSK Zilina

Samuel Belanik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Belanik şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Belanik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MSK Zilina

Slovakya U20 takımında 23 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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