Samuel Boakye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Boakye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Boakye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Boakye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Boakye 24 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Boakye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Boakye'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Boakye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Boakye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Boakye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Boakye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Eylül 2021 yılında Dreams FC

25 Ocak 2023 yılında King Faisal

Samuel Boakye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Boakye şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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