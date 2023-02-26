Samuel Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Boateng 12 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Boateng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Boateng'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Boateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2023 yılında FC Samartex

30 Haziran 2023 yılında Asante Kotoko

Samuel Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Boateng şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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