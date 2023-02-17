Samuel Brobbey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Brobbey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Brobbey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Brobbey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Brobbey 17 Aralık 1998 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. Hollanda,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Brobbey Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Samuel Brobbey, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Brobbey'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Brobbey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/samuelbrobbeyy

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Samuel Brobbey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Brobbey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Samuel Brobbey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Brobbey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında FC Twente U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Twente U21

1 Temmuz 2017 yılında Almere City U21

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Inter Leipzig

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2023 yılında Young Violets

Samuel Brobbey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Brobbey şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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AFC Amsterdam, AZ Alkmaar (2009-2015), FC Twente (2015-2016)

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