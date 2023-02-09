Samuel Careaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Careaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Careaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Careaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Careaga 9 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Careaga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Careaga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Careaga'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Samuel Careaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Careaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Careaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Careaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Lanús II

1 Temmuz 2022 yılında Lanús

Samuel Careaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Careaga şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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