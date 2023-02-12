Samuel Chukwueze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Chukwueze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Chukwueze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Chukwueze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Chukwueze 22 Mayıs 1999 tarihinde Umahaia şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Chimerenka Chukwueze şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Chukwueze Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Management yapmaktadır. Samuel Chukwueze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 1 Kasım 2018 tarihinde katılmıştır. Samuel Chukwueze'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Chukwueze Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/chukwueze_8

http://instagram.com/chukwuezesamuel8/

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Samuel Chukwueze Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Chukwueze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samuel Chukwueze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Chukwueze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2017 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal CF B

1 Kasım 2018 yılında Villarreal

Samuel Chukwueze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Chukwueze şuan Villarreal takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Samuel Chukwueze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya takımında 17 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 4 gol atmıştır.

Nijerya U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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