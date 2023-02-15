Samuel Dahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Dahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Dahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Dahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Dahl 4 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Dahl Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Samuel Dahl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Dahl'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Dahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Dahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Dahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Dahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Västerås IK

30 Kasım 2019 yılında Västeras SK U17

1 Ocak 2020 yılında AIK U17

1 Ocak 2021 yılında AIK U19

25 Şubat 2022 yılında Örebro SK

Samuel Dahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Dahl şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Dahl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Västerås, Västerås SK (-2019), Västerås IK (2019), AIK Solna (2020-2021)

İsveç U21 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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