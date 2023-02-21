Samuel Dancak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Dancak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Dancak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Dancak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuel Dancak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Dancak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Dancak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Dancak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Dancak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Dancak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Dancak 6 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Dancák şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Dancak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Dancak'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Dancak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Dancak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Samuel Dancak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Dancak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2016 yılında Dukla Prag U19

1 Temmuz 2017 yılında Dukla B

3 Ağustos 2018 yılında Olympia

31 Aralık 2018 yılında Dukla B

1 Ocak 2019 yılında Dukla Prag

13 Ocak 2021 yılında Mlada Boleslav

Samuel Dancak kimdir

Samuel Dancak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Dancak şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Samuel Dancak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Samuel Dancak nereli

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