Samuel Datko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Datko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Datko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Datko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Datko 24 Haziran 2001 tarihinde Brezno şehrinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Ďatko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Datko Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Samuel Datko'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Datko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Datko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Datko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Datko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Podbrezova

Samuel Datko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Datko şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Samuel Datko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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