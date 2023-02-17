Samuel Delli Carri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Delli Carri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Delli Carri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Delli Carri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Delli Carri 26 Kasım 1997 tarihinde Sorengo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Delli Carri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Azar Sport yapmaktadır. Samuel Delli Carri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Delli Carri'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Delli Carri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Delli Carri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Samuel Delli Carri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Delli Carri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2014 yılında Genoa U19

22 Ocak 2016 yılında Carpi U19

30 Haziran 2016 yılında Genoa U19

6 Temmuz 2016 yılında Carpi

1 Eylül 2016 yılında FC Chiasso

24 Eylül 2018 yılında FC Schaffhausen

2 Eylül 2019 yılında Foggia

5 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2021 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2021 yılında AJ Fano

18 Şubat 2022 yılında AC Bellinzona

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2023 yılında FC Biel-Bienne

Samuel Delli Carri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Delli Carri şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.